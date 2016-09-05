Москва, 5 сентября, 2016, 08:00 — ИА Регнум. В течение дня понедельника, 5 сентября, в Москве и Московской области следует опасаться стихийных бедствий. С таким прогнозом, присвоив столичному региону «оранжевый» уровень опасности, выступили синоптики Гидрометцентра России.

Василий Поленов. Ливень. 1874

Причиной опасного гидрометеорологического прогноза являются непрекращающиеся в регионе дожди. Так, только в течение дня понедельника, 5 сентября, в Москве и области может выпасть около 16 мм осадков, что является четвёртой частью месячной нормы сентября (65 мм).

Аналогичное предупреждение метеорологи сделали и для Смоленской области, где также идут обильные дожди.

Напомним, по цветовой шкале интенсивности опасных метеоявлений «оранжевый» уровень соответствует значению «погода опасна». По мнению синоптиков, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба хозяйству.