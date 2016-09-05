Ханты-Мансийск, 5 сентября, 2016, 07:54 — ИА Регнум. В Госдуме нового созыва Югру намерены представлять миллиардер семь миллионеров и гражданин, не имевший доходов за 2015 год. Избирком ХМАО опубликовал сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты в Госдуму РФ седьмого созыва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За два госдумовских мандата от Югры в борьбу вступила 18 кандидатов. В Ханты-Мансийском одномандатном избирательном округе №222 зарегистрировано восемь кандидатов. Это действующий депутат Госдумы Павел Завальный («Единая Россия»); депутат Тюменской областной думы Гарри Столяров («Партия Роста»); сотрудник РЖД Татьяна Ирдуганова («Коммунисты России»); глава города Советский Алексей Савинцев (КПРФ); депутат думы ХМАО Евгений Марков (ЛДПР); генеральный директор ООО «Строительное управление-881» Александр Ломакин («Патриоты России»); генеральный директор компании «Реал Сервис» Олег Ровин («Зеленые»); депутат думы ХМАО Анатолий Вац («Справедливая Россия»)

В Нижневартовском одномандатном округе №223 заявились одиннадцать кандидатов. Десять из них зарегистрированы. Это бывший глава Сургута, почётный гражданин этого югорского города Александр Сидоров («Единая Россия»); предприниматель Айгуль Зарипова («Партия Роста»); президент корпорации «Славтэк» Александр Петерман («Родина»); руководитель регионального отделения партии «Коммунисты России» Вадим Абдуррахманов («Коммунисты России»); действующие депутаты Госдумы РФ Вячеслав Тетекин (КПРФ) и Владимирир Сысоев (ЛДПР); гендиректор ООО «Автоломбард» Сергей Воробьев («ПАРНАС»); член штаба ОНФ в Югре, директор ООО «РАИТЭКС» Владимир Зиновьев («Патриоты России»); предприниматель Светлана Титова («Яблоко»); депутат Госдумы РФ шестого созыва Михаил Сердюк («Справедливая Россия»).

Самым состоятельным в рейтинге оказался Александр Петерман. Он указал в источниках доходов фирмы «Пять звёзд», «Ресторатор», «Фуд лайн», «Корпорация Славтэк Менеджмент», «Корпорация «Славтэк». Банки «Приобье», «Сбербанк России», банк «Ермак». Все это принесло ему доход 123 млн 354 тыс. рублей. Он владеет тремя земельными участками, самые крупные из которых на 42 и 58 соток. Далее перечислены 11 жилых и нежилых помещений, где числится и гостевой дом и дом для охраны. Владеет четырьмя транспортными средствами: снегоход, YETI PRO V-800 ARMY; катер BOULTOH; лодка «Квиксильвер», 1999 г.; автомобиль HUMMER. На 22 банковских счетах у него 440 млн 562 тыс.руб.Кроме того он владеет акциями 18 предприятий. Лидера югорской «Родины», учитывая перечисленное имущество, можно назвать миллиардером.

Вторым по благосостоянию идёт Павел Завальный, который получил в прошлом году доход из аппарата Госдумы, «Азпромбанка», фирм «Резерв-Инвест», «Думиничский мясокомбинат» и администрации города Югорска 31 млн рублей. Владеет тремя земельными участками: в Краснодарском крае на 8 и 7 соток, а также в Москве. Ему принадлежат жилые дома в Краснодарском кра на 164,5 кв.м. и 706 кв.м. Четыре квартиры в Москве — 245,7 кв.м.; 178,8 кв.м.; 229,1 кв.м.; 110,3 кв.м. Четыре иномарки PORSCHE CAYENNE TURBO, LEXUS LX 570, MERCEDES-BENZ S 450 4MATIC, MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC. А банковских счетах 277 млн 776 тыс. руб. Владеет акциями ГАЗПРОМа, «Норильского никеля, «Сургутнефтегаза».

На третьем месте среди кандидатов-богачей Гарри Столяров, получивший в прошлом году от Тюменской областной думы, «Мехстроя», «Сбербанка России» и ВТБ24 1 млн 216 тыс. руб. Владеет двумя земельными участками, один из которых в долевой собственности, в Тюменской области на 188 соток. Есть у него в Югре и Тюмени, общее имущество многоквартирного дома на 5435,9 кв.м. (совместная долевая собственность). И один автомобиль Porsche Cayenne Diesel. На банковских счетах лидера Югорской «Партии Роста» 88 млн рублей.

Александр Сидоров получил в департаменте управления делами губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, в ПФР Сургута, администрации этого города, ГАЗПРОМЕ и трёх банках 4 млн 768 тыс. рублей. Владеет двумя земельными участками в Краснодарском крае и Югре на 14 соток. Два жилых дома — в Краснодарском крае и ХМАО 284,7 кв.м. и 545,1 кв.м. Два транспортных средств «ЛАНД ROVER RANGE» и «ТОЙОТА RAV4». А 17 банковских счетах у бывшего главы Сургута 60 млн 794 тыс. рублей.

Далее рейтинг кандидатского благосостояния продолжает по нисходящей Владимир Сысоев получил в прошлом году в аппарате Госдумы, Тюменской областной думе, Тюменской городской думе, в фирмах «ПК Инжиниринг», «СОГАЗ», «МДМ Банке»; 14 млн 234 тыс. рублей. Владеет двумя земельныи участками в Тюменской области на 30 соток. Тремя квартирами там же, причём две в совместной собственности. Земельными участками. Транспортными средствами «ЛЕКСУС GS350», TOYOTA LAND CRUISER 200, снегоход BEARCAT WT. На десяти его счетах 65 млн рублей.

Депутат Госдумы шестого созыва от КПРФ Вячеслав Тетекин имел два источника доходов — парламентский и «Сбербанк России», которые принесли ему 4 млн 739 рублей. Из недвижимого имущества у него две квартиры в Москве в долевой собственности на 41 кв.м. и 82 кв.м. Из транспортных средств «ВАЗ-2106» 1979 «года рождения». На банковских счетах 170 тыс.рублей.

Лидер югорских «справедливороссов», депутат Госдумы Михаил Сердюк задекларировал доходы от парламента «СбербанкаРоссии», фирм «МКМ», «Юграпромстрой», «Запсибпромторг», «Железобетонный комплекс», «Еврофинанс» на общую сумму 37 млн 781 тыс. рублей. Он владеет земельными участками в общей сложности на 30 соток. Имеет дом, а 399 кв.м., семь квартир, шесть транспортных средств LEXUS RX300, MERCEDES-BENZ Bentley Continental GT, самоходную машину АРГО КОНКУЭСТ. И счёта на 152 тысячи рублей.

Седьмым миллионером среди кандидатов является Александр Ломакин из «Патриотов России». В минувшем году от ООО «Строительное управление — 881»; «Маркет» и ПФР по городу Югорск он получил 7 млн 233 тыс. рублей. У него есть в ХМПО земельый участок на 12 соток, жилой дом на 278 кв.м.Автомобиль «Тойота Ленд Крузер» и экскаватор. А банковских счетах он хранит 532 тыс.руб.

Абсолютно нулевые доходы и отсутствие недвижимости задеклалиргвал лидер югорских «Коммунистов России» Вадим Абдуррахманов. На банковском счете его оказалось 50 тыс. рублей.

Напомним, выборы намечены на 18 сентября этого года.