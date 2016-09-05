Пекин, 5 сентября, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Согласно статистике, опубликованной в докладе Государственного статистического бюро КНР, темпы роста ВВП в 2016 г. составляют 6,56%, что почти на 0,4% ниже по сравнению с 2015 г.

jfr9.com Шанхай

Главной причиной замедления национальной экономики Китая эксперты называют экономические реформы, начатые около года назад. В целях перестроения китайской экономики происходит резкое сокращение производственных мощностей, что в свою очередь сказывается на темпах роста ВВП.

В 2016 г. китайская экономика побила очередной антирекорд: зарегистрированные темпы роста ВВП стали самыми низкими за последние 25 лет, пишет «Синьхуа».

На фоне снижения темпов роста экономики продолжает расти индекс потребительских цен-ключевой показатель уровня инфляции в Китае. В 2016 г. он составил 2,01%, что также является абсолютным антирекордом.

Как утверждают китайские экономисты, причин для беспокойства нет — национальная экономика отыграет свое после завершения процесса перестроения. А пока необходимо «затянуть пояса» и помогать работникам тех отраслей, которые в скором практически прекратят свое существование на территории КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно данным, опубликованным Национальным статистическим бюро КНР, индекс производственной активности Китая (индекс PMI) в августе продемонстрировал положительную динамику и увеличился на 0,5 пункта до уровня 5,4. Индекс PMI является показателем деловой активности государства. Показатель индекса PMI более 50 пунктов расценивается экономистами как свидетельство роста национальной экономики. В случае если этот показатель находится на отметке равной или ниже 50 пунктов, то это означает замедление темпов роста экономики.