Токио, 5 сентября, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Минобороны Японии проверяет информацию южнокорейских СМИ о запуске Северной Кореей трех баллистических ракет в направлении Японского моря, сообщает телеканал NHK.

eldiariony.com Запуск ракеты

Данных об ущербе, нанесенном запуском ракет, у японской стороны нет. Береговая охрана Японии выпустила предупреждение морякам с призывом соблюдать осторожность.

Ранее агентство «Рёнхап» сообщило, что в около 12:14 по местному времени (06:14 мск) КНДР произвела пуск трех баллистических ракет из уезда Хванчжу провинции Хванхэ-Пуктов направлении Японского моря. Тип ракет и дальность их полета неизвестны.