Ханчжоу, Китай, 5 сентября, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Правительство Китайской Народной Республики (КНР) выступает против размещения в Южной Корее американской системы противоракетной обороны THAAD, которая должна встать на боевое дежурство до конца 2017 года. Об этом, как передает RT, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с главой Южной Кореи Пак Кын Хе на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Ханчжоу.

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По мнению Си Цзиньпина, данные меры не будут способствовать обеспечению стратегической стабильности в регионе, а напротив, могут привести к усугублению существующих конфликтов на Корейском полуострове.

При этом председатель КНР также добавил, что Пекину и Сеулу следует вывести двусторонние отношения на «правильный путь стабильного развития».

«Наши страны — близкие соседи с широким кругом общих интересов, — говорит Си Цзиньпин. — Мы должны дорожить имеющейся основой сотрудничества и преодолеть имеющиеся трудности и вызовы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская система ПРО THAAD появится в Южной Корее до конца 2017 года. Данный шаг в Вашингтоне и Сеуле связывают с необходимостью защитить Южную Корею от возможного удара со стороны КНДР.

В свою очередь, Москва и Пекин выступают против размещения систем THAAD в Южной Корее, поскольку такой шаг носит дестабилизирующий для региона характер.

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