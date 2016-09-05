Пекин, 5 сентября, 2016, 06:59 — ИА Регнум. Паритетный курс юаня к доллару США впервые с конца прошлой недели снизился сразу на 146 базисных пунктов. 5 сентября ЦБ КНР понизил курс китайской национальной валюты до отметки 6,6873 юаней за доллар.

megabanki.ru Юань

Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому Центробанк КНР начнет использовать различные инструменты для поддержания надлежащего уровня ликвидности на межбанковском рынке и сохранения кредитных ставок в разумных пределах, пишет «Синьхуа».

27 июня главный финансовый регулятор Китая снизил паритетный курс юаня к доллару США сразу на 559 базисных пунктов, в последний раз подобный обвал был зафиксирован в декабре 2010 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 18 августа главный финансовый регулятор страны понизил курс национальной валюты КНР до отметки 6,6273 юаней за доллар.