Якутск, 5 сентября, 2016, 09:33 — ИА Регнум. В Алданском и Нерюнгринском районах Якутии выявлены серьёзные нарушения природоохранного законодательства. Министерство охраны природы республики обнаружило, что золотодобытчики сливают сточные воды в водоёмы региона. «Прозрачные в верховьях воды рек Гонам, Тимптон, Улахан Мелемкен, Большая Тырканда «стараниями» золотодобытчиков превращаются в грязные потоки», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

US FWS Золотодобыча

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В рамках надзорных мероприятий представителями министерства охраны природы региона на 9 участках горных работ были выявлены серьёзные нарушения в сфере водопользования. Оказалось, что некоторые компании, добывая ископаемые, не обустраивают гидротехнические сооружения — отстойники для очистки сточных вод. В итоге взвешенные вещества, металлы и нефтепродукты стекают в реки и ручьи Южной Якутии. Кроме того, многие добытчики природных ресурсов республики не оформляют разрешительную документацию, дающую право пользования водой и, соответственно, не вносят плату за пользование водными объектами.

Нарушителям выданы представления на незамедлительное устранение отклонений от законодательства. Приведена ли добыча природных ресурсов в соответствие с природоохранными нормами, будет проверено в ходе повторного рейда через неделю.

Напомним, проблема загрязнения рек в Якутии очень болезненна для жителей республики, которым приходится пить воду из загрязнённых недропользователями рек и ловить там рыбу. В итоге любые попытки добывающих компаний использовать воду выше по течению жителями населённых пунктов теперь воспринимаются в штыки, вызывая опасения, что вода в реках будет загрязнена.

Так, активный протест жителей села Таас-Юрях Мирнинского района Якутии весной вызвало намерение дочернего предприятия «Роснефти» ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (ТЮНГД) построить водозабор для промышленных нужд на реке Улахан Ботуобуйа (Большая Боутобия).

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