Якутск, 5 сентября, 2016, 07:11 — ИА Регнум. С 5 сентября в Якутии будет проходить бриллиантовая неделя, в рамках которой туристам расскажут всё об алмазах и покажут, как из них делают бриллианты. Экскурсии будут включать в себя в том числе посещение кимберлитовой трубки алмазного карьера «Мир» в городе Мирный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства по делам предпринимательства и развития туризма Якутии.

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Туристам покажут путь от добычи, обработки, сортировки алмазов до «превращения» в бриллиант. В программе также посещение «Бриллиантового вернисажа» с беспрецедентным дисконтом, выставка «Алмазный путь», а также международный алмазный аукцион «АЛРОСА».

В экскурсионную программу города Мирный включено посещение прииска «Ирелях» Мирнинского ГОКа, музея кимберлитов, историко-производственного музея АК «АЛРОСА» и кимберлитовой трубки алмазного карьера «Мир».

В рамках бриллиантовой недели также состоится камерный вечер этно-культуры «Грани земли Якутской», театр бриллиантовой моды «ЭПЛ», посещение «Сокровищницы Якутии», алмазогранильных заводов, ювелирных салонов, туристских комплексов «Ус кут», «Чочур Муран», «Царство вечной мерзлоты», Музея мамонта. Школьникам и студентам обещают экскурсионно-профориентационную программу с посещением ювелирных и алмазогранильных заводов.

Напомним, месторождение алмазов кимберлитовая трубка «Мир» является популярной у туристов достопримечательностью Якутии. Диаметр карьера 1200 метров, глубина 525 метров. Город Мирный вырос на кимберлитовой трубке «Мир», и сейчас «висит» на краю этой гигантской воронки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике высказывалась идея организовать бриллиантовые туры по аналогии с шубными в Грецию. Туристов, готовых поехать в Якутию за бриллиантами, собирались освободить от оплаты стоимости проезда при условии совершения покупок драгоценных камней на определённую сумму, но эта идея пока остаётся нереализованной.