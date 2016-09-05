Новосибирск, 5 сентября, 2016, 05:47 — ИА Регнум. Полковник юстиции Андрей Неупокоев назначен временно исполняющим обязанности заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области — начальника Главного следственного управления. 2 сентября начальник новосибирского областного управления МВД России генерал-лейтенант полиции Юрий Стерликов представил его личному составу.

ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Неупокоев назначен временно исполняющим обязанности заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области

По официальным данным, которые ИА REGNUM предоставили в полиции, Андрей Неупокоев в 1996 году после окончания Омского юридического института МВД России был назначен на должность следователя межрайонного отдела по расследованию преступлений в сфере экономики при УВД Омской области. Дослужился до заместителя начальника 1 отдела (зонального контроля) управления ведомственного процессуального контроля и инспектирования Следственного департамента МВД России. В 2014 году он был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Белгородской области — начальником следственного управления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 7 июля президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности начальника следственного управления ГУ МВД РФ по Новосибирской области Сергея Шило. Увольнение общественность связала со скандалом, который разгорелся вокруг его сына — в апреле Александра Шило осудили на шесть лет колонии общего режима за разбойное нападение и причинение тяжкого вреда здоровью. Сергей Шило занимал должность с февраля 2013 года.