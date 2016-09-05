Москва, 5 сентября, 2016, 04:07 — ИА Регнум. Чтобы выполнить ряд Минских договоренностей, в частности, принять закон об особом статусе Донбасса и об амнистии, Украина должна сама принять решение, поэтому заявления Киева о миротворческой операции ООН являются лишь отвлекающим маневром. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин в интервью газете «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Маневр

По его словам, Киев должен сам выполнить Минские договоренности, а «ооновская миротворческая операция не нужна». Главную роль в стабилизации ситуации на Украине играет ОБСЕ, так как в регионе существует специальная мониторинговая миссии, созданная организацией.

Уже не в первый раз Виталий Чуркин обращает внимание мировой общественности на то, что заявления Украины о необходимости миротворцев ООН в Донбассе являются лишь отвлекающим маневров. Так, в январе текущего года постпред завил, что Россия рассматривает все разговоры «о развертывании на востоке Украины некоей миротворческой миссии ООН как попытку отвлечь внимание от невыполнения Киевом ряда ключевых положений Минских договоренностей».