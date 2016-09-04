Париж, 5 сентября, 2016, 00:57 — ИА Регнум. Казалось бы, нереальный результат на выборах в немецкий парламент Мекленбурга — Передней Померании оказался возможен в воскресенье, 4 сентября. Так, глава французского Национального фронта Марин Ле Пен поздравила партию «Альтернатива для Германии» с победой над партией канцлера Германии Ангелы Меркель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Об этом Ле Пен написала в своем официальном Twitter-аккаунте. В сообщении она отметила, что «то, что еще вчера было немыслимым, сегодня стало возможным». Речь идет о том, что правая партия евроскептиков «Альтернатива для Германии» обходит Христианско-демократический союз (ХДС) Меркель на выборах в парламент.

«Патриоты из «Альтернатива для Германии» смели партию Меркель. Мои поздравления!» — отметила французский политик.

Ранее Deutsche Welle со ссылкой на прогноз телеканала ARD сообщала, что ХДС Меркель, получив 19% на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, занимает третье место. Первое место с результатов 30,3% осталось за Социал-демократической партией Германии, лидером которой является премьер-министр земли Эрвин Зеллеринг.

Правопопулистская партия АдГ же набирает, по данным экспертов, около 21,8% голосов, то есть обходит более чем на 2% партию Ангелы Меркель.