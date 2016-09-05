В Москве прошел 9-й фестиваль «Спасская башня» — фоторепортаж
Москва, 5 сентября, 2016, 03:53 — ИА Регнум. В Москве с 27 августа 2016 года проходил международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Торжественная церемония закрытия состоялось 4 сентября на Красной площади. На в мероприятия выступили военые оркестры из 20 стран, также в фестивале приняли участие французская эстрадная певица Мирей Матье и народная артистка России Тамара Гвердцители, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Церемония закрытия крупнейшего военного парада оркестров завершилась красочным салютом.
В столице фестиваль проходит уже в девятый раз. В этом году его тема посвящена Году отечественного кинематографа. Напомним, фестиваль «Спасская башня» проводят в Москве ежегодно с 2007 года. Традиционно среди участников — подразделения почетной охраны глав государств, а также лучшие военные оркестры России и других стран.