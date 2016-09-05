Москва, 5 сентября, 2016, 03:53 — ИА Регнум. В Москве с 27 августа 2016 года проходил международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Торжественная церемония закрытия состоялось 4 сентября на Красной площади. На в мероприятия выступили военые оркестры из 20 стран, также в фестивале приняли участие французская эстрадная певица Мирей Матье и народная артистка России Тамара Гвердцители, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Закрытие фестиваля «Спасская башня», Россия

Дарья Антонова ИА REGNUM Мирей Матье на закрытии фестиваля «Спасская башня»

Дарья Антонова ИА REGNUM Закрытие фестиваля «Спасская башня», Россия

Дарья Антонова ИА REGNUM Закрытие фестиваля «Спасская башня». Кельтский оркестр волынок и барабанов

Церемония закрытия крупнейшего военного парада оркестров завершилась красочным салютом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Закрытие фестиваля «Спасская башня». Рота почетного караула и Центральный военный оркестр Вооруженных сил, Монголия

Дарья Антонова ИА REGNUM Закрытие фестиваля «Спасская башня». Рота почетного караула и оркестр Вооруженных сил, Белоруссия

Дарья Антонова ИА REGNUM Закрытие фестиваля «Спасская башня». Рота почетного караула и оркестр Президентского полка «Айдын», Казахстан

В столице фестиваль проходит уже в девятый раз. В этом году его тема посвящена Году отечественного кинематографа. Напомним, фестиваль «Спасская башня» проводят в Москве ежегодно с 2007 года. Традиционно среди участников — подразделения почетной охраны глав государств, а также лучшие военные оркестры России и других стран.

Дарья Антонова ИА REGNUM Закрытие фестиваля «Спасская башня». Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища

Дарья Антонова ИА REGNUM Закрытие фестиваля «Спасская башня». Оркестр тирольских императорских стрелков, Австрия