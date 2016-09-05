Стокгольм, 5 сентября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Вступление Швеции в НАТО не решит проблем обороноспособности королевства, однако это может удержать Россию от участия в конфликте на Балтике. Как сообщает информационное агентство TT, такие выводы содержатся в специальном докладе, который на этой неделе будет представлен правительству.

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Документ подготовлен в рамках оборонного соглашения, которое в прошлом году заключили крупнейшие шведские партии. Его цель — оценить все преимущества и недостатки от присоединения королевства к альянсу, а также плюсы и минусы военного сотрудничества с другими странами и организациями. Доклад еще не был официально представлен, однако часть выводов, содержащихся в нем, просочилась в СМИ.

Согласно Кристеру Брингеусу, шведскому дипломату и автору доклада, если Швеция вступит в НАТО, ее позиция в случае конфликта в регионе Балтийского моря будет более понятной и определенной. «Возможности сдерживания, судя по всему, возрастут», — отмечается в докладе.

Кристер Брингеус сомневается, что Россия захочет нападать на Швецию, однако королевство может быть втянуто в конфликт, если Россия атакует Литву, Латвию и Эстонию. При этом установить военный контроль над Прибалтийскими странами «агрессор» сможет в течение нескольких дней, считают авторы доклада.

Один из главнейших недостатков членства Швеции в НАТО, согласно документу, заключается в том, что проблемы обеспечения обороноспособности страны таким образом не будут решены. Исследователи, как и ранее их норвежские коллеги, критики курса нынешнего министра обороны, предупреждают: для членов альянса первостепенная задача — защита собственных ресурсов, помощь в виде американской пехоты и техники достигнет Швеции в лучшем случае спустя три недели.

Авторы доклада уверены, что членство Швеции в НАТО в случае подачи заявки будет одобрено в течение 12−15 месяцев. Однако, это спровоцирует политический кризис в отношениях с Россией, «масштабы которого трудно оценить», говорится в докладе. Но, несмотря на это, авторы делают вывод, что, вероятнее всего, конфронтация ограничится уровнем политической риторики, военными угрозами, активизацией разведдеятельности.

Напомним, Москва неоднократно давала понять Стокгольму, что в случае вступления Швеции в НАТО Россия будет вынуждена принять ответные меры. Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в интервью газете Dagens Nyheter министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, что меры будут «военно-технические». «Если Швеция решит вступить в НАТО, у нас не появится мыслей, что шведы решат на нас нападать, — отметил дипломат. — Это я могу сразу сказать». Министр также пояснил, что Москва будет действовать из расчета того, что «по ту сторону границы находится военно-политический блок, который считает РФ угрозой и хочет ее всячески сдерживать».