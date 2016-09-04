Пекин, 4 сентября, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Барак Обама несколько раз переговорили «на ногах» в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) в Китае. Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин и Барак Обама

«С Обамой они действительно несколько раз «на ногах» кратко переговорили, но не субстантивно, а в том плане, что условились отдельно пообщаться, используя соответственно завтрашний день (5 сентября)», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что встреча 2-х лидеров еще будет согласовываться, какие-то специальные форматы не определены.

«Согласован сам факт общения, — уточнил пресс-секретарь президента РФ. — Как это будет, в каком режиме — сказать пока не готов».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры РФ и США проведут встречу в рамках саммита G20 в понедельник, 5 сентября.

Читайте также: Путин и Обама договорились о встрече на G20