Алтай, 5 сентября, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Первая половина сентября в Горном Алтае необыкновенно прекрасна. В солнечную погоду воздух становится особенно прозрачным, благодаря этому очень хорошо наблюдать за природой. Деревья только начинают желтеть, краснеть, пылать другими яркими цветами, но все равно еще много зелени. Яркие метаморфозы происходят с главной алтайской рекой Катунью. Она начинает мелеть, обнажая скалы, которые летом были скрыты бурными водами, ее русло отступает, а по каменистому бывшему дну можно спокойно переходить на недоступные летом острова.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Бирюзовая прозрачность

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Осенью уровень воды в Катуни падает и обнажается «летнее» дно реки

Именно с падением уровня воды в Катуни связано одно природное явление, привлекающее туристов и местных жителей в местечко Аскат в Чемальском районе Республики Алтай. Здесь, на левом берегу Катуни, в начале осени появляются так называемые Голубые озера. Летом этих озер нет, поскольку они находятся в русле реки, а осенью вода из рукава уходит, оставаясь при этом в достаточно глубоких расщелинах и ямах. Чем ниже уровень реки, тем больше озер — в самом начале осени их два, ближе к зиме появляется еще одно.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Второе озеро. Его питают родники и небольшой поток из Катуни, который позже пересохнет

Самое поразительное в этих озерах — их цвет и чистота. Вода здесь совершенно прозрачная и ярко бирюзовая. Водоемы питают воды Катуни, просачивающиеся через каменистую почву, и многочисленные родники. Глубина самого большого озера достигает восьми метров, но и остальные озера достаточно глубокие — до четырех метров.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM После небольшого терренкура из-за деревьев начинают выглядывать «глаза Катуни» — яркие, бирюзовые Голубые озера

Местные жители называют Голубые озера глазами Катуни — бездонными и прекрасными. Осенью красавица Кадын (так Катунь называется по-алтайски) открывает их и смотрит в небо, мечтая о встрече с Бием. Бия — вторая великая алтайская река, текущая восточней Катуни и берущая свое начало из Телецкого озера. Около Бийска эти реки сливаются и образуют великую сибирскую реку Обь.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Осенние цветы

Добраться до Голубых озер не очень сложно, особенно если у вас есть автомобиль. Из Горно-Алтайска до Аската — около 90 километров. От Аската можно смело проехать еще километра два, дальше — у кого насколько нервов и выдержки хватит: кто-то проезжает еще километра полтора-два, а кто-то доезжает фактически до спуска к озерам — в общей сложности это километров пять от деревни. Впрочем, можно смело посоветовать не увлекаться «внедорожной» ездой и дать себе прекрасную возможность прогуляться по осеннему лесу вдоль подножия горы Луковка.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Отроги горы Луковка по дороге на Голубые озера

Зимой до озер добраться еще проще — от расположенных на правом берегу Катуни турбаз сюда можно просто перейти по льду. Озера зимой не замерзают, температура воды составляет около +8°C (чуть теплее вода осенью, так что купаться здесь решаются далеко не все). В январе на Крещение на озера прибывают десятки, если не сотни людей из окрестных сел и из других регионов Сибири, чтобы окунуться в такую купель.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM В озерах мало кто купается – вода в них достаточно холодная

Красота Голубых озер привлекает сюда фотографов-любителей и профессионалов как минимум со всей Сибири, если не со всей страны. Нередко сюда организуют фототуры. Большинство туристов и любителей фотосъемки скажут, что фотографии не передают всю ту красоту, которую можно увидеть, посетив эти места лично. И все же ИА REGNUM предлагает свои читателям небольшой фоторепортаж об этом удивительном уголке России.