Рязань, 4 сентября, 2016, 20:03 — ИА Регнум. По факту крушения легкомоторного самолета в Рязанской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает в воскресенье, 4 сентября, Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

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«На месте крушения работает следственно-оперативная группа следственного управления, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в Рязанской области потерпел крушение самодельный самолет. ЧП произошло недалеко от аэродрома Протасово. В результате инцидента погиб один человек (пилот).

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