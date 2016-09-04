Автомобиль сбил семейную пару с ребенком на «зебре» в Москве
Москва, 4 сентября, 2016, 19:52 — ИА Регнум. В Москве водитель легкового транспортного средства совершил наезд на семейную пару с ребенком в коляске. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в экстренных службах столицы.
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Пешеходный переход
ДТП произошло в воскресенье, 4 сентября, на пешеходном переходе по адресу проезд Луговой, д. 5.
«Легковой автомобиль вылетел на пешеходный переход в районе д. 5 в проезде Луговом и сбил семейную пару с ребенком в коляске, — сказал источник. — Все трое госпитализированы».
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.