Москва, 4 сентября, 2016, 19:52 — ИА Регнум. В Москве водитель легкового транспортного средства совершил наезд на семейную пару с ребенком в коляске. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в экстренных службах столицы.

stux Пешеходный переход

ДТП произошло в воскресенье, 4 сентября, на пешеходном переходе по адресу проезд Луговой, д. 5.

«Легковой автомобиль вылетел на пешеходный переход в районе д. 5 в проезде Луговом и сбил семейную пару с ребенком в коляске, — сказал источник. — Все трое госпитализированы».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.