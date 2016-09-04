Поджог здания телеканала «Интер» в Киеве: пострадали 5 человек
Киев, 4 сентября, 2016, 19:34 — ИА Регнум. В результате пожара в здании телеканала «Интер», находящегося на улице Щусева в Киеве, пострадали 5 человек. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«По меньшей мере 5 человек забрала «Скорая помощь», — говорится в сообщении украинского корреспондента. — Мы (журналисты) видели, как одного человека забирали на носилках из здания телеканала».
В настоящее время на месте инцидента работают пожарные, эксперты и сотрудники правоохранительных органов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в Киеве в здании телеканала «Интер» произошло возгорание. По предварительным данным, причиной ЧП на улице Щусева стал поджог, который осуществили радикально настроенные активисты.
Согласно информации стражей порядка, злоумышленники бросили в помещение здания «коктейль Молотова».
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