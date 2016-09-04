Екатеринбург, 4 сентября, 2016, 19:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возросло количество жертв стрельбы, произошедшей вечером 3 сентября на улице Депутатской. В реанимации скончался второй пострадавший, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Свердловской области.

Markus Grossalber Траурные свечи

Сейчас дело возбуждено по двум статьям: по факту убийства двух человек и по факту незаконного оборота оружия. Около 17:00 по местному времени 3 сентября из-за стрельбы пострадали девять человек в возрасте от 17 до 34 лет. Двое в возрасте 18 и 27 лет скончались в реанимации.

Следствие отрабатывает две версии. Согласно одной из них, причиной трагедии стал межличностный конфликт, проще говоря, неосторожно оброненное слово. А по второй версии, стрелявший или стрелявшие оборонялись от приехавших на машинах граждан.

В руках следствия уже есть записи камер видеонаблюдения. По ним вычислили автомашины, которые находились на месте инцидента. Всего машин было шесть. Большая часть уже найдена, силовики ищут их владельцев. Следствие призывает участников конфликта явиться и дать показания по делу.