Пекин, 4 сентября, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Информация СМИ о скорой отставке главы МЧС РФ Владимира Пучкова не соответствует действительности. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РБК.

kremlin.ru Глава МЧС Владимир Пучков

«Слухи и спекуляции», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, верна ли информация об отставке главы МЧС РФ.

4 сентября ряд СМИ сообщил, что министр по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков в «ближайшее время» может быть отстранен от занимаемой должности.

Среди причин возможной отставки были названы: якобы систематическое занижение площадей лесных пожаров, гибель спасательного отряда на шахте «Северная» в республике Коми и катастрофа тушившего лесные пожары борта Ил-76.

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