Панама, 4 сентября, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Полиция Панамы обезвредила крупную преступную группировку наркодельцов, в которую входили чиновники из Национальной воздушно-морской службы, панамские и колумбийские наркоторговцы. В ходе операции «Черный камень» задержано 15 человек, сообщает La Estrella Panama.

The National Crime Agency Кокаин

В ходе операции было конфисковано 305 килограммов кокаина, восемь транспортных средств и 150 тысяч долларов. Преступная организация занималась приемом, хранением и транспортировкой кокаина из Колумбии, который передавали индейцам Гуна Яла наземным путем в город Колон. Оттуда — в провинции Панама и Западная Панама, принимая груз на пляжах Коста Арриба в Колоне, комментирует Prensa Latina.

Напомним, что банки Панамы традиционно являются местом хранения наркодолларов. А Панамский канал активно используется для переброски смертоносного груза в страны Европы, для чего иногда задействуются даже подводные лодки.