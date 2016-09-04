Киев, 4 сентября, 2016, 18:39 — ИА Регнум. В Киеве на улице Щусева в здании украинского телеканала «Интер» произошло возгорание. Об этом сообщает BBC Ukrainian.

Max Stanworth Пожар

«Очевидцы публикуют в соцсетях фото, на которых видно охваченное огнем здание и пожарных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к зданию украинского телеканала уже подъехали кареты «скорой помощи» и пожарные, которые по выдвижным лестницам выводят из здания людей.

По предварительным данным, неизвестные радикально настроенные активисты проводили возле здания митинг и жгли покрышки от автомобилей, а после этого кто-то забросил в помещение дымовую шашку или «коктейль Молотова».

Отметим, что руководство телеканала «Интер» на Украине довольно часто обвиняют в «антиукраинской позиции».