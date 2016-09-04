Оренбург, 4 сентября, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Бывшему начальнику колонии-поселения № 11 УФСИН России по Оренбургской области Филюсу Хусаинову, ранее осужденному за превышение должностных полномочий, предъявлены новые обвинения в совершении тяжких преступлений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Комитете по предотвращению пыток.

Shayan Тюрьма

Юрист правозащитной организации Альбина Мударисова отметила, что Хусаинову предъявлено обвинение в организации насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

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Летом 2013 года за юридической помощью обратилась Ирина Балашова и сообщила о том, что ее гражданскому мужу, отбывающему наказание в ФКУ КП-11 по Оренбургской области (колония-поселение № 11), сотрудники учреждения во главе с ее начальником Филюсом Хусаиновым создают невыносимые условия жизни: подвергают систематическому избиению, а также угрожают изнасилованием. Причиной тому стал отказ Никонорова продолжать работать на различных строительных объектах и жалобы осужденного в Следственный комитет и прокуратуру по факту использования его в качестве раба. Именно по этим эпизодам и был осужден бывший начальник этого исправительного учреждения Филюс Хусаинов и приговорен к лишению свободы сроком три года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правозащитникам поступило заявление, что один из мужчин после неудавшейся попытки побега из-за избиений был изнасилован осужденным из так называемого «актива» в присутствии и по приказу сотрудников колонии, снимавших все на видео.

В конце 2013 года картина вопиющего произвола в колонии-поселении № 11 дополнилась показаниями еще двоих осужденных, которые рассказали о том, что к ним систематически применяется насилие со стороны сотрудников все той же колонии.

По данным правозащитников, написать письма в оренбургское отделение Комитета против пыток их побудила безысходность, поскольку один из них после неудавшейся попытки побега из-за избиений был изнасилован осужденными из так называемого «актива» в присутствии и по приказу сотрудников колонии, снимавших все на видео.

Юристы Комитета против пыток тогда незамедлительно направили к пострадавшим осужденным адвокатов, после чего обратились с заявлениями о преступлении в Следственный комитет.

Отметим, что в апреле 2016 года СК РФ по Оренбургской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника колонии-поселения № 11 по безопасности и оперативной работе Мурата Кумарова. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные группой лиц по предварительному сговору» и пунктом «а» части 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия». В настоящее время Мурат Кумаров находится под стражей.

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