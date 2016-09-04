Рязань, 4 сентября, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Самодельный самолет потерпел крушение в Рязанской области. Об этом, как передает Life.ru, сообщил источник в правоохранительных органах.

Daniel Russell Крушение самолёта

ЧП произошло в воскресенье, 4 сентября, недалеко от аэродрома Протасово. В результате авиакатастрофы погиб один человек (пилот).

«По предварительным данным, мужчина самостоятельно собрал летательный аппарат и решил его впервые испытать, — сообщил источник. — Об этом рассказал друг погибшего пилота — он вызвал скорую и сообщил о крушении».

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства падения воздушного судна.