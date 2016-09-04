Ханчжоу, Китай, 4 сентября, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Белого дома Барак Обама проведут встречу в рамках саммита G20 в понедельник, 5 сентября. Об этом, как передает НТВ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин и Барак Обама

Представитель Кремля добавил, что формат встречи пока не определен: она может быть полноформатной или состояться в кулуарах.

Напомним, саммит «большой двадцатки» (G20) проходит в Китае с 4 по 5 сентября.

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