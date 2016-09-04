Рим, 4 сентября, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Немецкий гонщик «Формулы 1» Нико Росберг, выступающий за команду Mercedes, стал победителем гонки Гран-при Италии. Финальные заезды состоялись в воскресенье, 4 сентября, на автодроме в Монце.

Mark McArdle Автогонщик Нико Росберг

Второе место по итогам выступления занял еще один пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон из Великобритании, третьим финишировал немецкий спортсмен Себастьян Феттель из команды Ferrari.

Отметим, что российский пилот Toro Rosso Даниил Квят досрочно завершил гонку, сойдя с дистанции на 38-м круге из-за технических проблем.

«Формула-1». Гран-при Италии

1. Нико Росберг (Mercedes)

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

3. Себастьян Феттель (Ferrari).