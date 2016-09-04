Кашира, Московская область, 4 сентября, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Два легковых транспортных средства столкнулись на автомобильной трассе в Подмосковье. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, в результате ДТП погиб один человек, еще 4 получили различные травмы.

See-ming Lee Автомобильная авария

Авария произошла в воскресенье, 4 сентября, в Каширском районе.

«Произошло ДТП с участием 2-х легковых автомобилей марок Chevrolet и ВАЗ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боковое столкновение транспортных средств произошло в результате грубого нарушения правил дорожного движения (ПДД), передает «Агентство Москва».

Другие подробности пока неизвестны.