Буэнос-Айрес, 4 сентября, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Вопреки опасениям, что новые власти Аргентины и Бразилии превратят свои страны в «задний двор» США, и Маурисио Макри, и Мишел Темер возобновили самые тесные отношения с Китаем. Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на заявления новых властей Аргентины, что договоры, подписанные с Китаем при Кристине Киршнер, будут пересмотрены, официальному Пекину удалось найти общий язык с президентом Маурисио Макри. Китай еще раз продемонстрировал, что сильные страны не так просто выставить за порог по идеологическим причинам.

tonynetone Флаг Китая

В частности, Китай намерен и далее укреплять свои позиции в Аргентине, в основном, за счет крупных инвестиционных проектов. Речь идет о выделении 25 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры, финансировании модернизации железной дороги Бельграно Каргас и строительства газопровода, водопровода и дорожных работ. Пекином выделено 12 млрд для двух атомных электростанций: Атуча 4 и Атуча 5, и два миллиарда 700 млн долларов будет направлено для восстановления железной дороги Бельграно Каргас. Около миллиарда долларов Китай выделяет на строительство двух трубопроводов в Кордове и 360 миллионов для акведука и дорожных работ в провинции Энтре-Риос, сообщала ранее Prensa Latina.

Новый бразильский президент 3 сентября в интервью китайским журналистам заявил, что отношения между Китаем и Бразилией имеют прочный фундамент и находятся на пике развития. Более того, являются эталоном. А китайская модель экономического развития служит «источником вдохновения» и очень полезна для Бразилии, пишет ИА Синьхуа.

Позиция России по отношению к процессам в Бразилии и Аргентине была неоднократно озвучена МИД России: «наблюдаем и не вмешиваемся».