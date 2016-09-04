Пекин, 4 сентября, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Страны Европейского союза (ЕС) больше не имеют возможности бесконтрольно принимать новых беженцев и экономических мигрантов. Об этом, как передает ВВС, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Китае.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграционный кризис

«Практические возможности Европы принимать новые волны беженцев, не говоря уже о нерегулярных экономических мигрантах, близки к пределу», — уточнил он.

Туск добавил, что миграционный кризис является глобальным вызовом, который требует решений всего международного сообщества.

«Только глобальные усилия на поддержку беженцев и принимающих общин смогут принести результат», — сказал председатель Европейского совета.

При этом Туск добавил, что речь идет не только о беженцах из Сирии, а в целом о количестве перемещенных лиц в мире.

«Мы говорим о 60−70 млн перемещенных лиц в мире, — сказал он. — Это явление имеет место и здесь, в Азии».

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