Пекин, 4 сентября, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев рассказал об эмоциях председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина от подаренного президентом РФ Владимиром Путиным мороженого.

Zechariah Judy Мороженое

«Марку не знаю, но знаю, что председатель КНР Си Цзиньпин очень обрадовался, — цитирует Улюкаева RT. — Он очень любит мороженое. Говорит, что каждый раз покупает в Москве, а теперь вот бесплатно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября глава РФ Владимир Путин в начале двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином подарил китайскому лидеру коробку российского мороженого.

«Я обещал Вам его привезти, — сказал российский президент. — Я в подарок Вам привез целую коробку мороженого».

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