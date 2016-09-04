Бразилиа, 4 сентября, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Новый президент Бразилии Мишел Темер в субботу заявил в интервью китайским журналистам, что возлагает большие надежды на предстоящий саммит «Группы двадцати» и считает, что встреча принесет пользу всем членам этой группы.

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Мишел Темер высоко оценил интеграцию и взаимодействие между членами «Группы двадцати», а также отметил значимость предстоящего саммита БРИКС в октябре в Индии. По мнению президента Бразилии, международные механизмы как «Группа двадцати» и БРИКС не только помогают их членам укрепить отношения, но и содействуют их развитию. И «выразил уверенность в формате БРИКС», сообщает ИА Синьхуа.

Бразильский лидер также отметил, что отношения между Китаем и Бразилией имеют прочный фундамент и находятся на пике развития. Более того, являются эталоном. А китайская модель экономического развития служит «источником вдохновения» и очень полезна для Бразилии.

Отметим, что Мишел Темер долгое время занимал должность председателя Китайско-бразильской комиссии по координации и сотрудничеству на высоком уровне. Он заявил, что, возможно, продолжит руководить комиссией в будущем. И откроет страну для иностранных инвестиций, комментирует ИА Синьхуа.

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