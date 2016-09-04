Махачкала, 4 сентября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов ведут бой с группой боевиков в лесном массиве селения Самур Магарамкентского района Дагестана. Об этом, как передает «Коммерсантъ», говорится в заявлении силовых структур региона.

Kenny Louie Перестрелка

«Боестолкновение произошло около 14:00 мск на окраине самурского леса, — уточняется в сообщении. — По сотрудникам, участвующим в режиме КТО, неизвестные открыли огонь из автоматического оружия».

По предварительным данным, в результате нападения получили ранения трое сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время перестрелка между силовиками и членами незаконных вооруженных формирований продолжается.

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