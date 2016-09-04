Москва, 4 сентября, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Ряд российских СМИ сегодня, 4 сентября, сообщил, что министр по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков в скором времени может быть отстранен от занимаемой должности.

kremlin.ru Глава МЧС России Владимир Пучков

Причин, по которым Пучкова могут отправить в отставку несколько. Во-первых, это якобы систематические занижение площадей лесных пожаров. Также упоминается гибель отряда спасателей на угольной шахте «Северная» в Республике Коми и катастрофа Ил-76, который тушил лесные пожары в Приангарье.

Также указывается на недавнюю гибель главы МЧС по Приморскому краю во время недавнего наводнения.

Якобы эти инциденты отражают системные проблемы в работе МЧС, ответственность за которые несет его руководитель.

Напомним, недавно в отставку был отправлен министр образования Дмитрий Ливанов.