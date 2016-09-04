Ханчжоу, Китай, 4 сентября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что ситуация в российской экономике стабилизировалась. Об этом он заявил на первой сессии саммита «Большой двадцатки», который проходит в китайском городе Ханчжоу сегодня, 4 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российская экономика

Путин заявил, что отток капитала из России сократился в пять раз по сравнению с предыдущим годом. При этом Путин отметил, что оценивает усилия российской власти по преодолению экономических трудностей, как скромные и недостаточные.

«Что касается нашей страны России, то мы оцениваем наши усилия как недостаточные, скромные. Но наша экономика все-таки стабилизировалась», — сказал российский лидер.

Также глава государства заявил, что инфляция упала в два раза, дефицит бюджета составил 2,6% ВВП, и России удалось сохранить некоторые резервы.

Кроме того, по словам Путина удалось удержать безработицу на уровне 5,7%, и сохранить внешний долг на уровне 12%. Был зафиксирован небольшой рост промышленного производства и других экономических показателей.