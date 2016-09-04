Калуга, 4 сентября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Производственные площади компании ООО «Агро-Инвест», где в современных теплицах успешно выращивают огурцы и помидоры, 2 сентября в рамках рабочей поездки в регион посетил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Александр Цыбульский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Фото Игоря Малеева. vest-news.ru Тепличный комплекс ООО «Агро-Инвест»

Вместе с губернатором области Анатолием Артамоновым замминистра Александр Цыбульский осмотрел тепличный комплекс и побывал на стройплощадке второй очереди предприятия.

ООО «Агро-Инвест» является первым резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга», где с 2014 года началось возведение крупнейшего в России тепличного комплекса пятого поколения по круглогодичному выращиванию свежих овощей. Уже введена в эксплуатацию его первая очередь: на площади 20 га запущены два блока для выращивания огурцов и томатов. Компания вложила в проект порядка 5 млрд рублей и создала 450 рабочих мест. В январе 2016 года началась реализация второго этапа, который планируется завершить в октябре. Будет дополнительно открыто до 300 новых вакансий.

Александр Цыбульский высоко оценил результаты калужских овощеводов. «На рынке сегодня складываются благоприятные условия для этого вида бизнеса. Мы надеемся, что к 1 ноября это предприятие можно уже будет назвать самым крупным в России. И если осуществятся все планы компании, то мы с гордостью будем говорить о том, что в Калужской области появилось самое крупное в мире тепличное хозяйство», — подчеркнул заместитель федерального министра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории калужского региона реализуется более 160 инвестиционных проектов. Создано 12 индустриальных парков, площадь которых составляет порядка 7 800 га. Еще одним бизнес-предложением региона является особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга» площадью 1042 га.

ОЭЗ «Калуга» размещена на двух площадках, расположенных на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области. Для инвесторов здесь предусмотрен ряд льгот и преференций, что позволяет им более чем на 30% снизить издержки при реализации проектов. В настоящее время в калужской особо экономической промышленной зоне шесть резидентов. Намерения прихода на данную территорию выразили еще 12 компаний, а порядка 70 компаний рассматривают такую возможность.