Ватикан, 4 сентября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск причислил мать Терезу к лику святых. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщают итальянские СМИ.

Funky Tee Статуя матери Терезы

Церемония канонизации довольно известной католической монахини состоялась на площади Святого Петра в Ватикане. Более 100 тысяч верующих из разных стран мира собрались перед собором Святого Петра, чтобы стать свидетелями канонизации матери Терезы.

Плакат с изображением монахини был размещен на балконе Собора Святого Петра.

Мать Тереза (настоящее имя Аньэза (Агнес) Гондже Бояджиу) родилась в македонском городе Скопье 26 августа 1910 года. Её родители были ревностными католиками и в 18 лет она отправилась в Ирландию, где вступила в монашеский орден «Ирландские сестры Лорето». В 1931 году приняла постриг и взяла имя Тереза в честь канонизированной в 1927 году монахини-кармелитки Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием.

Орден направил её в Калькутту (Индия), где она около 20 лет преподавала в женской школе святой Марии. 10 сентября 1946 года она получила разрешение от руководства ордена помогать бедным и обездоленным Калькутты, а в 1948 году основала там общину: монашескую конгрегацию «Сёстры Миссионерки Любви», деятельность которой была направлена на создание школ, приютов, больниц для бедных и тяжелобольных людей, независимо от их национальности и вероисповедания. С тех пор она стала 1-й Генеральной настоятельницей ордена «Сестры Миссионерки Любви».

С 1965 года деятельность монашеской конгрегации, основанной Матерью Терезой, переступила границы Индии, в настоящее время она имеет 400 отделений в 111 странах мира и 700 домов милосердия в 120 странах. Её миссии, как правило, действуют в районах стихийных бедствий и экономически неблагополучных регионах.

Мать Тереза скончалась 5 сентября 1997 года в Калькутте. В 2003 году Римская Католическая церковь причислила её к лику блаженных.

Деятельность матери Терезы и её ордена часто подвергалась критике. В частности, ей ставили в вину, что огромные средства, пожертвованные её организации на благотворительность, тратились неизвестно куда.

Приюты, созданные организацией матери Терезы, отличались крайне низким качеством оказания медицинской помощи и практически отсутствием современного медицинского оборудования. При этом средства мать Тереза получала в избытке со всего мира.