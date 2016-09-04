Санкт-Петербург, 4 сентября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Российская сторона будет агитировать за главу Федерации футбола Словении Александера Чеферина на выборах президента УЕФА. Об этом 4 сентября сообщил министр спорта, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Мутко назвал Чеферина «молодым энергичным человеком» с блестящим образованием юриста, который добился неплохих результатов в Словении и сможет привнести «свежую струю» в политику УЕФА.

Помимо Чеферина, кандидатами на высший пост в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) являются глава футбольной федерации Нидерландов Михаэль ван Прааг и его коллега из Испании Анхель Мария Вильяр, который исполняет обязанности президента УЕФА с декабря 2015 года, когда Мишеля Платини отстранили из-за подозрений в коррупции.

«Мы также исходим из того, что в последнее время многое из того, что делал Мишель Платини, в УЕФА остановилось. Его отстранили, мы остановились в развитии европейского футбола, видим, что сразу начались проблемы в профессиональном футболе <…> Не хочу давать оценку другим кандидатам и называть причины, почему мы за них не будем, но тому же ван Праагу я говорил, что он, на мой взгляд, один из тех людей, кто внес большой раскол в мировой футбол. Когда он выступал против Блаттера не по сути, а по форме. «Кто угодно, лишь бы не Блаттер». Вплоть до раскола мировой футбольной семьи. А теперь он кандидат на пост. Мы таких претендентов поддерживать не будем», — подчеркнул Виталий Мутко.

Заметим, все три кандидата допущены к выборам после прохождения успешной проверки наблюдательного совета. Выборы нового президента УЕФА пройдут в Афинах 14 сентября.