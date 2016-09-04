Самарканд, Узбекистан, 4 сентября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Исторический комплекс Шахи-Зинда в Самарканде, где накануне был похоронен первый президент Узбекистана Ислам Каримов, открыт для посещения простых граждан.

cc-by-sa Мавзолей Махи-Зинда

3 сентября комплекс был открыт только для прибывших в Узбекистан делегаций иностранных государств, международных организаций, дипкорпуса и представителей узбекских властей.

Как сообщили ИА REGNUM, с раннего утра сотни жителей города и приезжих из других регионов возлагают цветы на могилу бессменного президента, на настоящий момент она буквально утопает в цветах.

При этом, чтобы войти в комплекс, гражданам приходится простоять в очереди более одного часа. Комплекс охраняет большое количество сотрудников милиции, они проверяют содержимое сумок и сканируют людей металлоискателями.

Ислам Каримов похоронен в самом начале комплекса, возле мечети 19-го века Хазрет-Хизр, с его могилы начинается вход на его территорию. Возле могилы, по мусульманским обычаям, мулла читает заупокойную молитву.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, узбекский лидер Ислам Каримов был доставлен в больницу 27 августа, примерно в 09:00 в бессознательном состоянии.

Проведенные исследования, включая компьютерную томографию головного мозга, выявили наличие острого нарушения мозгового кровообращения с массивным субарахноидальным кровоизлиянием (инсульт).

Артериальное давление составляло 250/120 ртутного столба. Наступила остановка сердца, которое врачи запустили в течение 20 минут. У пациента вместе с этим развилась атоническая кома с угнетением функции ствола головного мозга, и он был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких.

В ночь с 27 на 28 августа Каримов был проконсультирован нейрохирургами, кардиологами и реаниматологами ведущих зарубежных клиник России, Германии, Финляндии. В частности, директором Научного центра сердечнососудистой хирургии имени А.Н. Бакулева академиком Лео Бокерия, директором Научного центра нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко академиком А.А. Потаповым, проф. Амир Сами (Ганноверский институт нейрохирургии) и рядом других специалистов.

Неврологическое состояние президента с самого начала характеризовалась как атоническая кома, больному трехкратно было проведено динамическое электроэнцефалографическое исследование, по данным которого сохранялась картина стойкого угнетения активности головного мозга

У пациента медленно и прогрессивно нарастали нарушения функций внутренних органов — почек, сердца, легких, печени, полиорганная недостаточность.

2 сентября, несмотря на проведенные мероприятия, в 20:15 местного времени наступила остановка сердца. Интенсивные реанимационные мероприятия не дали эффекта, и в 20:55 у Ислама Каримова констатирована биологическая смерть.