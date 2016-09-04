Ханчжоу, Китай, 4 сентября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Власти Китая, которые организовали нынешний саммит «Большой двадцатки», решили устроить президенту США Бараку Хусейну Обаме «теплый прием».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

Как сообщает сегодня, 4 сентября, телеканал RT, когда американский борт №1 приземлился в аэропорту Ханчжоу, к самолету не был подан трап с полагающейся в таких случаях красной ковровой дорожкой.

Обама был вынужден спускаться из самолета по запасной лестнице.

Когда фоторепортёры и американские чиновники попытались сфотографировать прибытие президента США, то китайские представители оттеснили их за периметр безопасности.

Стоит отметить, что Обама отбывает последние месяцы своего второго срока на посту президента США. Уже в ноябре 2016 года в США пройдут выборы президента. На этот пост претендуют два кандидата — миллиардер Дональд Трамп (Республиканская партия) и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон (Демократическая партия).

Лидеры различных стран мира уже делают свои ставки на того или иного американского кандидата в президенты. Судьба Обамы и его отношение уже мало кого волнуют.