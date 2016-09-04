Ханчжоу, Китай, 4 сентября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в преддверии саммита «Большой двадцатки» обсудил поэтапную отмену продовольственного эмбарго, которое было введено Россий в отношении товаров из Турции. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщил журналистам министр экономического развития России Алексей Улюкаев.

cegoh Продовольственное эмбарго

Он заявил, что правительства России и Турции работают над тем, чтобы снять ограничения в торговле. Улюкаев подчеркнул, что в этом вопросе есть два момента — один технический, второй — фундаментальный.

Министр напомнил, что с момента введения продовольственного эмбарго прошел уже почти год. «Мы должны убедиться, что те турецкие предприятия, которые претендуют на то, чтобы экспортировать продукцию сельского хозяйства в РФ, отвечают нашим стандартам качества, чтобы лаборатории работали», — сказал Улюкаев.

При этом он отметил, что Россия ждет от турецких коллег аналогичных действий. Дело в том, что с июня 2015 года фактически закрыт доступ российской мясопродукции на турецкий рынок. При этом турецкая сторона так и не соизволила провести проверки на российских предприятиях, чтобы убедится в качестве российской мясной продукции.

«Мы приглашаем — приезжайте, посмотрите наши предприятия и убедитесь, что они соответствуют вашим стандартам качества. Год и два месяца прошло, никто не приехал. Вот сейчас договорились, что все-таки приедут, ждем», — подчеркнул Улюкаев.