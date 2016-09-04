Ханчжоу, Китай, 4 сентября, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В китайском городе Ханчжоу в преддверии саммита «Большой двадцатки» проходят переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Джоном Керри. Об этом сегодня, 4 сентября, пишут «Известия».

U.S. Department of State Встреча Джона Керри и Сергея Лаврова

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что встреча Лаврова и Керри на саммите G20 состоится в том случае, если США в ближайшее время добьются размежевания «умеренной оппозиции» и террористов в Сирии.

На переговорах Лавров отметил, что с начала 2016 года состоялось уже более 40 российско-американских переговоров на разных уровнях по вопросу сирийского урегулирования. Министр иностранных дел России назвал такое количество бесед беспрецедентным.