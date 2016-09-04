Тбилиси, 4 сентября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в рамках проходившей в Братиславе 3 сентября неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС и Восточного партнерства встретился с главой МИД Нидерландов Альбертом Кундерсом, а также провел двусторонние встречи с руководителями внешнеполитических ведомств Словакии и Литвы.

dare Грузинский флаг

По информации МИД Грузии, Альберт Кундерс и Михаил Джанелидзе заострили внимание на успешном сотрудничестве между двумя странами и отметили активную поддержку, которую Нидерланды оказывают Грузии на пути европейской и евроатлантической интеграции.

На встрече были рассмотрены темы двустороннего сотрудничества, вопросы взаимоотношений между ЕС и Грузией. Альберт Кундерс ещё раз выразил готовность Нидерландов поддержать успешное завершение процесса либерализации визового режима для граждан Грузии в странах Евросоюза.

Министр иностранных дел Грузии поблагодарил коллегу за активное участие в процессе имплементации «существенного пакета» НАТО, а глава МИД Нидерландов высказал пожелание посетить Грузию.

Поддержку Грузии в процессе европейской и евроатлантической интеграции и скорейшем завершении либерализации визового режима выразил и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. В Тбилиси особенно ценят его поддержку, подчеркивая, что Словакия является председателем ЕС.

«Я очень оптимистично настроен и уверен, что граждане Грузии в ближайшее время узнают позитивные новости. Словакия стоит рядом с Грузией и твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также интеграцию страны в европейские и евроатлантические структуры», — передает МИД Грузии слова Лайчака.

Мирослав Лайчак пообещал грузинскому коллеге сделать все, чтобы процедуры, необходимые для введения безвизового режима между ЕС и Грузией, были завершены в период председательствования Словакии.

Поддержку скорейшему завершению процесса визовой либерализации выразил на встрече с грузинским коллегой и министр иностранных дел Литвы Линнас Линкявичус. По его словам, Литва заинтересована в своевременном завершении этого процесса, тем более, что Грузия досконально выполнила все предусмотренные планом действий обязательства.