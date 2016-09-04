Ханчжоу, Китай, 4 сентября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин перед началом саммита «Большой двадцатки» в китайском городе Ханчжоу провел встречу с новым премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мэй. Ванесса Мэй

Это первая личная встреча Путина с Мэй. До этого лидеры двух стран говорили только по телефону.

При встрече Путин заявил, что ему приятно познакомится с Мэй лично и ещё раз поздравил её с избранием премьер-министром Великобритании.

«Для всех понятно, что перед вами и перед вашей командой стоят сложные задачи, но перед нами перед всеми стоят сложные задачи», — сказал российский лидер.

Путин пожелал Мэй успехов на посту премьер-министра Соединенного королевства, а также выразил надежду, что российско-британские отношения удастся вывести на более высокий уровень, чем тот, на котором они находятся в данный момент. «Здесь нам точно есть чем заниматься и в политической сфере, и в сфере экономики», — подчеркнул Путин.

Мэй ответила Путину, что у Великобритании действительно много вызовов после того, как подданные Её величества решили вывести королевство из Европейского Союза. В мире вообще очень много вызовов, философски добавила Мэй.

Британский премьер констатировала, что у России и Великобритании есть разные точки зрения на ряд сложных вопросов. При этом она выразила надежду, что эти вопросы будут обсуждаться и российско-британский диалог будет продолжен.

В начале встречи произошел весьма показательный эпизод. Войдя в зал лидеры двух стран поприветствовали друг друга, но Мэй забыла или предпочла забыть пожать руку Путину. По протоколу она должна была сделать это первой. Путин, как всегда, взял ситуацию под контроль и протянул британскому премьеру руку.