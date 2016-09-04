Екатеринбург, 4 сентября, 2016, 10:38 — ИА Регнум. В одной из больниц Екатеринбурга скончался пострадавший в результате стрельбы, устроенной неизвестными в цыганском поселке. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщают местные СМИ.

Stefano Brivio Траурная свеча

Напомним, конфликт произошел вечером 3 сентября. В правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступила информация о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатской неизвестный открыл стрельбу и ранил нескольких человек. По данным полиции ранения получили шесть человек.

В ходе следствия было установлено, что у нападавшего был межличностный конфликт с некоторыми из пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»), а также статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Полиция не называет имя подозреваемого в интересах следствия.

После смерти одного из пострадавших следственные органы переквалифицировали уголовное дело на статью «Убийство».