Тбилиси, 4 сентября, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Франция поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии и признает ее значительный прогресс в процессе визовой либерализации. По информации МИД Грузии, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро на встрече с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе, которая состоялась 3 сентября в Братиславе в рамках неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС и Восточного партнерства.

geralt Евроинтеграция

Главы внешнеполитических ведомств Грузии и Франции с удовлетворением отметили активизировавшееся за последний период сотрудничество между двумя странами и высокую динамику встреч. Жан-Марк Эро еще раз подтвердил грузинскому коллеге поддержку со стороны Франции и назвал Грузию лидером Восточного партнерства. Он отметил впечатляющие достижения Грузии на пути европейской интеграции и заверил, что Париж готов поддержать успешное завершение процесса либерализации визового режима между Грузией и ЕС.

Михаил Джанелидзе рассказал французскому коллеге о проводимых в Грузии реформах, предвыборной обстановке в стране, ситуации на «оккупированных территориях», а также выразил благодарность за активную поддержку Грузии.