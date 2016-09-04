Кабул, 4 сентября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Число жертв страшного ДТП на юге Афганистана возросло до 50 человек. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

jonel hanopol Огонь

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на трассе Кабул — Кандагар в афганской провинции Забуль. Автоцистерна с топливом столкнулась с пассажирским автобусом. Произошел разлив топлива и возгорание.

Большая часть жертв ДТП сильно обгорела и установить их личности пока не представляется возможным. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, число жертв может возрасти.

Стоит отметить, что это второе подобное ДТП на этой трассе за год. В мае 2016 года, на этой же самой автодороге Кабул — Кандагар, также столкнулись автобус и бензовоз. Тогда погибли 52 человека.