Москва, 4 сентября, 2016, 19:58 — ИА Регнум. Результаты матчей, сыгранных 4 сентября.

Александр Дейнека. Хоккеисты (фрагмент). 1960

«Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) 4:1 (1:0 2:1 1:0)

(Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) (1:0 2:1 1:0) «Слован» (Братислава, Словакия) — «Спартак» (Москва) 1:2 (0:0 1:2 0:0)

(Москва) (0:0 1:2 0:0) «Динамо» (Москва) — «Авангард» (Омская область) 2:3 Б (0:1 2:0 0:1 0:0 0:1)

(Омская область) Б (0:1 2:0 0:1 0:0 0:1) ЦСКА (Москва) — «Лада» (Тольятти) 6:1 (3:0 1:1 2:0)

(Москва) — «Лада» (Тольятти) (3:0 1:1 2:0) «Витязь» (Московская область) — «Металлург» (Новокузнецк) 2:1 (2:0 0:1 0:0)

(Московская область) — «Металлург» (Новокузнецк) (2:0 0:1 0:0) «Торпедо» (Нижний Новгород) — ХК «Сочи» (Сочи) 3:1 (1:0 1:1 1:0)

(Нижний Новгород) — ХК «Сочи» (Сочи) (1:0 1:1 1:0) СКА (Санкт-Петербург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) 5:1 (0:0 3:0 2:1)

Лидеры регулярного чемпионата «Динамо» и «Авангард» доигрались до буллитов, и лидером стал ЦСКА.

Завтра, 5 сентября, в КХЛ будет сыграно три матча.

Положение команд в регулярном чемпионате КХЛ смотри здесь.