Ханчжоу, Китай, 4 сентября, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в начале двусторонней встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином подарил китайскому лидеру коробку российского мороженого. Встреча началась сегодня, 4 сентября, в китайском городе Ханчжоу, сообщает телеканал НТВ.

eak_kkk Мороженое

В начале встречи с Си Цзиньпином Путин напомнил, что китайские бизнесмены во время беседы во Владивостоке на II Восточном экономическом форуме рассказали ему, что в Китае очень любят российское мороженое.

«Я обещал Вам его привезти. Я в подарок Вам привез целую коробку мороженого», — сказал российский президент.

Си Цзиньпин поблагодарил Путина за подарок и подтвердил, что в Китае действительно любят российское мороженое.

«Большое спасибо за подарок, за вкусное мороженое. При каждой моей поездке в Россию я всегда прошу, чтобы мне купили мороженое российское. Потом мы дома едим это мороженое», — сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин отметил, что в России очень хорошие сливки, поэтому и мороженое очень вкусное. «Мне очень нравится. Спасибо за эту любезность», — подчеркнул председатель КНР.