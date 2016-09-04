Езоло, Италия, 4 сентября, 2016, 17:24 — ИА Регнум.



Hery Zo Rakotondramanana Пляжный футбол

Вторые матчи в группе «C» принесли такие результаты.

[[[flag-de]]] Германия — [[[flag-kz]]] Казахстан 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Германия — Казахстан (2:0, 2:1, 1:1) [[[flag-ru]]] Россия — [[[flag-no]]] Норвегия 4:2 (4:0, 0:1, 0:1)

Сборная России обеспечила себе выход во второй групповой этап, но с какого места, с первого или со второго, определится завтра в матче с командой Германии.