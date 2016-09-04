Ханчжоу, Китай, 4 сентября, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Президент США Барак Хусейн Обама заявил, что Россия должна пойти на уступки по Сирии. Об этом американский президент заявил сегодня, 4 сентября, в ходе пресс-конференции по итогам встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй. Трансляцию пресс-конференции вел сайт Белого дома США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Результат уступок

Обама заявил, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются серьезные разногласия по путям урегулирования сирийского кризиса. «У нас есть серьезные разногласия с русскими относительно сторон, которые мы поддерживаем и процесса, который необходим, чтобы добиться мира в Сирии», — сказал Обама.

В связи с этим Обама считает, что Россия должна пойти на уступки по Сирии, чтобы урегулирование конфликта могло продвинутся дальше. «Без уступок со стороны России в части снижения насилия и обеспечения гуманитарного доступа трудно видеть, как мы перейдем к следующей фазе урегулирования», — сказал президент США.

Напомним, в Сирии Россия поддерживает законное правительство во главе с президентом страны Башаром Асадом. Москва не раз указывала, что только законная сирийская власть и сирийские вооруженные силы смогут дать отпор террористам в Сирии при поддержке мирового сообщества.

США, которые во многом спровоцировали этот конфликт в Сирии и с самого начала помогали так называемой «вооруженной оппозиции» и различным исламистским группам в борьбе с Асадом, постоянно твердят, что Асад должен уйти и сдать страну «оппозиции».

В ходе сирийского конфликта стало ясно, что никакой «оппозиции» по сути нет, а есть небольшие вооруженные отряды боевиков под патронажем западных и турецких спецслужб, которые воюют с войсками Асада и очень часто помогают террористам. США добиваются уничтожения светского сирийского государства и создания большой зоны хаоса на Ближнем Востоке.